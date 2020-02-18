Kaymakam Sarı, Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nu ziyaret etti
SİVAS (AA) – Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Suşehri Sağlık Yüksekokulu'na ziyarette bulundu.
Yurdun çeşitli yerlerinden gelen 640 öğrencinin eğitim gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nu ziyaret eden Sarı, okulun müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut'tan bilgi aldı.
Yüksekokul içerisinde incelemelerde bulunan Sarı, uygulama sınıfı, kütüphane ve okul kantinini gezdi.
Öğrencilerle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinleyen Sarı, Tuğut ve öğretim görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.
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