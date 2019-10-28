Kaymakam Temel Ayca, Eğriova Yaylası'nda
ANKARA (AA) – -Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, bin 700 rakımlı Eğriova Yaylası'nda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Temel Ayca, çam ve köknar ormanları ile kaplı bölgede, yetkililerden bilgi aldı.
Yaylanın ve bölgenin turizme kazandırılmasının ilçeye önemli hareketlilik sağlayacağını kaydeden Ayca, şöyle konuştu:
"Beypazarı'nda yayla turizmini de bir an evvel harekete geçirmeliyiz. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin buraları görmesine imkan sağlamalıyız. Beypazarı’nda tarımı geliştirirken, turizmdeki oluşumu daha da ileriye taşımak ve daha fazla turist çekmek için, kültür turlarına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum."
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