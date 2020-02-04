Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi açıldı

KAYSERİ (AA) – Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Sahabiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, AB delegasyonunda 4 yıl görev yapacağı için Kayseri'ye tekrar geleceğini söyledi.

AB'nin ifade ve basın özgürlüğüne önem verdiğini belirten Pertzinidou, "Türkiye'de görev yapan, mesleklerini yerine getirmekte olan gazetecilere yönelik destek verdik. Bizim önceliğimiz gazetecilerin görevlerini bağımsız ve profesyonel şekilde yerine getirmeleri için gerekli hukuki, düzenleyici ve siyasi ortamın sağlanmasıdır. Bizim için basının kendini daha iyi yönetmesi, bütün vatandaşlara ulaşabilen gazeteciliğin sağlanması ve profesyonel gazeteci meslek örgütlerinin sayısının artırılması önemli." diye konuştu.

Pertzinidou, gazetecilere yönelik programları desteklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devam eden medya programları için AB tarafından 6 milyon avro civarında kaynak ayrılmıştır. Desteklenen projelerin temel odak noktaları medya çalışanlarının sosyal ve iş haklarının iyileştirilmesi, medyada çeşitliliğe katkıda bulunulması, işsiz gazeteciler başta olmak üzere gazetecilere dayanışma fonu sağlanması. Geçen sene büyükelçimiz, İstanbul, İzmir ve Ankara'da basın akademileri ve basın evlerinin açılışını yaptı. Bizler bugün burada basın evinin açılışını yapıyoruz. Bununla birlikte dijital medya ortamına uygun becerileri edinebilmeleri için de gazetecilerin bu alanda gelişmesine yönelik eğitim programlarını destekliyoruz."

Konuşmaların ardından basın evinin açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pertzinidou'ya el dokuması kilim hediye etti.

Törene, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer ve çok sayıda davetli katıldı.

– Ziyaretler

Pertzinidou, açılış töreni öncesi, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Belediye ziyaretinde konuşan Pertzinidou, Kayseri'de olmanın kendisi için onur kaynağı olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç da gastronomi, turizm ve kültürel zenginliklere sahip kentin, hoşgörünün merkezi olduğunu anlattı.