Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu

KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Borsası ile Çorum Ticaret Borsası kardeş oldu.

Kayseri Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet binasında düzenlenen "kardeşlik ve iş birliği" protokolü imza törenine her iki borsanın meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından imzalanan protokol ile iki borsa arasında çeşitli konularda iş birliği ve ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor.

Bağlamış, yaptığı konuşmada, bu protokolleri çevredeki birçok oda ve borsa ile yapmaları gerektiğini belirterek, "Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını arttırmak amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Hedefimiz, her iki borsa arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamaktır. Bu anlaşmayla birlikte, 'gücümüz gücünüz, gücünüz gücümüz' felsefesiyle diğer borsalara rol model olmayı amaçlıyoruz. Çorum Ticaret Borsası ile kardeş olmaktan dolayı çok memnunuz, protokolün hepimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Özkubat ise TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların kardeş olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir birliktelik var. Bu birliktelikten büyük bir gücün doğduğuna inanıyorum. Bu protokolün hem Kayseri hem de Çorum bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

İmzalanan protokolün ardından karşılıklı kardeşlik beratı ve plaketler verildi.