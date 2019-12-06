Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
KAYSERİ (AA) – Kayseri merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kontörlü sabit hatlardan örgütle bağlantılı kişilerle periyodik ve ardışık iletişim kurdukları iddiasıyla yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi, bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 6'sı muvazzaf 7 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile askeri okulla ilişiği kesilen, doktor öğrencilerin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, zanlılardan 13'ü gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Kayseri'de ve 3'ü bulundukları illerde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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