“Kayseri Şehir Hastanesi'nde ayda 16 bin ameliyat yapılıyor”

KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Kayseri Şehir Hastanesi ayda 300 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Günlük ortalama 12-15 bin poliklinik olarak bu sayı değişiyor. Şehir Hastanemiz ayda 16 bin ameliyat yapıyor." dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Tamer, şehir hastanelerinde pahalı bir hizmetin hem ucuz hem de en kaliteli şekilde verildiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin önemine değinen Tamer, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği bir projeydi şehir hastaneleri. Nitelikli yatak yani 30 metrekare içinde yatağı, televizyonu, refakatçi yatağı, banyosu, tuvaletinin bulunması, 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti verilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 200 bin hastane yatağı var. Bunun 50 bine yakını bu hizmetten yararlanıyor. 2023'te hedefimiz tüm hastanelerde nitelikli yatağa geçmektir. Yapılan şehir hastaneleriyle bu hedefe yaklaşılıyor. Kayseri Şehir Hastanesinde ayda 300 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Günlük ortalama 12-15 bin poliklinik olarak bu sayı değişiyor. Şehir Hastanemiz ayda 16 bin ameliyat yapıyor. Ultrason randevusu 2 güne inmiş durumda, Mr'da 2 gün, tomografi ise geldiği gün çekiliyor. 253 yoğun bakım yatağı var ve yüzde 90 dolu, bu da ne derece hizmet verildiğinin göstergesi."

Tamer, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin ise 100 yataklı olduğunu, 28'inin tutuklu ve hükümlülere ayrıldığını, kalanından ise ceza almamış psikiyatri hastalarının yararlandığını, il dışına psikiyatri hastası sevki olmadığını vurguladı.

Kayseri Şehir Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite değerlendirmesinde 100 üzerinden 100 aldığını anımsatan Tamer, hastanenin 449 uzman hekim, 140 asistan hekim, 27 profesör, bin 65 hemşire, 266 ebe, 114 sağlık memuru, 537 sağlık memuru olmak üzere 3 bin 357 personelle hizmet verdiğini ayrıca YDA Şirketinin elemanlarıyla bu sayının 6 bine yaklaştığını kaydetti.

Tamer, özellikle cuma günleri doğan ihtiyaçtan dolayı hastane bahçesine bir cami yapılacağını belirtti.

Bir gazetecinin helikopter ambulansı sormaması üzerine Tamer, ambulansın tamirde olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de eşlik etti.

Tamer, toplantı öncesi farklı servislerde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.