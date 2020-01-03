Kayseri Şehir Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu

KAYSERİ (AA) – Kayseri Şehir Hastanesi'ne mide kanaması şikayetiyle giden 63 yaşındaki hasta, burada gördüğü tedavi ile sağlığına kavuştu.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaneye mide kanaması şikayeti ile gelen ve gastroentoroloji kliniğinde Doç. Dr. Serkan Doğan tarafından kabul edilen Sabri Yıldırım'ın yapılan endoskopik ultrason muayenesinde, midesinde yumruk kadar varis tespit edildi.

Muayenede karaciğer yetmezliği de ortaya çıkan Yıldırım'a girişimsel işlem ile müdahale edildi.

Doç. Dr. Doğan, şunları kaydetti:

"Hasta yemek borusundaki varislere göre daha tehlikeli olan bir varis kanaması ile başvurdu bize. Aslında mide varislerine müdahale etmek zaten çok zordur. Ama biz endoskopik ultrason cihazını yoğun kullanan bir kliniğiz. Son yıllarda da yeni uygulanan bir yöntem olan endoskopik ultrasonla girerek varis kanamasını durdurma yöntemini uyguladık. Yani midenin içinden varis damarına iğne batırarak değil, yemek borusunun alt ucundan yemek borusunun duvarını delip, varisin kökenine girerek damar yapılarını endoskopik ultrason dediğimiz endoskopi cihazının yanında bulunan ultrason cihazıyla görüntüleyerek damarı bulduk ve damarı tıkama işlemini gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'de çok az kullanılan bir yöntem. Biz bu yöntemi kliniğimizde uyguladık."

Sabri Yıldırım ise Talas ilçesi Sosun Mahallesinde yaşadığını ve lavaboda ellerini yıkadığı esnada fenalaştığını anlattı.

Çocuklarının kendisini hastaneye getirdiğini belirten Yıldırım, "Hastaneye geldiğimde doktorlar müdahale edip, yoğun bakıma aldı. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Çok güzel hizmet aldım. Tüm çalışanlara, bu hizmette emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.