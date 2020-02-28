Kayseri Şeker'den Şarkışla'da “Sürdürülebilir Tarım” semineri

SİVAS (AA) – Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Şarkışla ilçesinde "Sürdürülebilir Tarım" konulu seminer gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, çiftçilerin günümüz tarım şartlarına uyum sağlayıp, daha verimli ürün alabilmek için kaynakların daha bilinçli kullanılması konularına ağırlık verdiğini belirtti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise şeker pancarının stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin şeker sektörüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu çiftçisi açısından vazgeçilmez bir ürün olan şeker pancarının, ilgili bakanlığımız tarafından stratejik ürün statüsüne alınması ve bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün burada sizlere damla sulama için gerekli unsurları, neden ihtiyacımız olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylarıyla anlatıyoruz. Ayrıca verimlilik, hastalıklardan korunma ve masrafların azalması açısından damla sulamanın öneminden bahsediyoruz. Bugün üzerinde durduğumuz sürdürülebilir tarım konusu, uzun süredir dünyanın gündemde. Bunu Türkiye'de ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bizimle benzer kuruluşlar arasında sürdürülebilir tarım birimini kuran tek bizleriz. 21 bölge müdürlüğümüz bünyesinde, 21 ziraat mühendisi arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik."

Seminere, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve çiftçiler katıldı.