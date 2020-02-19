Kayseri ve Türk Dünyası Tarım Fuarı yarın açılacak
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de 15'incisi düzenlenen "Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı" 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasağun, Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) düzenlediği basın toplantısında, tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin fuarlar olduğunu söyledi.
Tarım fuarlarının, teknolojiyi üretenlerle kullananlar arasında köprü görevi gördüğünü belirten Atasağun, 250 firmanın katılacağı fuarda, Türk dünyası ve akraba topluluklardan temsilcilerin de ağırlanacağını dile getirdi.
Fuarın ilklere sahne olacağını ifade eden Atasağun, "Cumhurbaşkanımızın test ettiği elektrikli yerli traktör ilk kez Kayseri'deki fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca yerli imkanlarla bir firmamızın ürettiği 12 koyunu aynı anda sağabilen sistem, yine bu fuarda tanıtılacak. Bu sistem alanında en iyi sistemlerden birisi." dedi.
KTB Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, 15 yıldır tarım fuarına destek verdiklerini söyledi.
Kayseri ve bölge çiftçisi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten İştahlı, çiftçilere, fuara gelerek tarım alanındaki yeni teknolojileri görmelerini tavsiye etti.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de Kayseri'deki tarım fuarının, Türkiye'deki fuarlar arasında en çok ziyaretçiye ve firmaya ev sahipliği yapan fuarlardan olduğunu, bu yıl organizasyona 350-400 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacak fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.
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