Kayseri'de “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı

KAYSERİ (AA) – Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Kayseri'de 487 bin 500 fidan dikildi.

Kocasinan ilçesi Akçatepe mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 157 farklı noktada 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, Türkiye çapında yaklaşık 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaç dikme bilincinin önemine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemizi yemyeşil yaparız. Bizim kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri apayrı. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur ancak son dönemlerde geçirdiğimiz zaaf nedeniyle bol bol ağaç kesen, biraz da yakan, çevreye dikkat etmeyen bir toplum haline geldik. İnşallah bunlar geride kalır. O kadim medeniyetimizin güzel günlerine yeniden döneriz diye temennide bulunuyorum."

Vali Şehmus Günaydın da yoğun bir çalışmanın sonunda Türkiye genelinde dikilecek 11 milyon fidanın 487 bin 500'ünü diktiklerini ifade etti.

Emek veren herkese teşekkür eden Vali Günaydın, Kayseri'de her sene daha fazla fidan dikerek Türkiye ortalamasının üzerine çıkacaklarını kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlar binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Öte yandan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Adalet Sarayı önünde 300 fidan dağıtıldı.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsis edilen Ağırnas Adalet Ormanına 10 bin fidan dikildi.