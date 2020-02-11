Kayseri'de 112 sağık personeline hizmet içi eğitim verildi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Sağlık Bakanlığının eylem planı doğrultusunda 112 sağlık personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitimin ilk oturumu tamamlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin, Sağlık Bakanlığı eylem planları doğrultusunda, 112 sağlık personeline yönelik düzenlendiği eğitim modülünün ilk oturumu sona erdi.
Oturum sonunda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, bugünkü eğitim modülünde, Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Recep Baydemir'in, inmeyle ilgili 112 personeline bilgiler verdiğini ifade etti.
Erciyes Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi ile görüşmelerinde "inme" ve "girişimsel endovasküler" işlem konularında belli bir noktaya geldiklerini belirten Benli, "İnşallah önümüzdeki süreçte de tüm inme (emboli) vakalarına yönelik endovasküler girişimlerde bulunulacak. Bu konudaki katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Baydemir ise sağlık personelini bilgilendirmek amacıyla burada bulunduklarını kaydederek, "Eğitime verdiği destekten dolayı Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel bir gün oldu. Personel arkadaşların hepsinin istekli oluşu bizleri heyecanlandırdı." açıklamasında bulundu.
80 kişilik guruplar halinde, 10/20 Şubat tarihleri arasında 6 oturumda tamamlanacak eğitimlerde, Erciyes Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Baydemir, "inme", paramedik Adem Koçak, "acil durum ve afet triajı", hemşire Aysun Çınar, "hasta hakları ve sorumlulukları" ve teknisyen Necmi Küçük, "telsiz haberleşmesi" konularını katılımcılarla paylaşacak.
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