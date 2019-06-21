Kayseri'de 69 adrese eş zamanlı operasyon
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik 69 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanmasına yönelik 69 adrese, eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve özel harekatın da destek verdiği operasyona 167 polis katıldı.
Operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı, firari 17 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınanların arasında "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin de olduğu öğrenildi.
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