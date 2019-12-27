Kayseri'de “7. Ahde Vefa Gecesi” düzenlendi
KAYSERİ (AA) – Kayseri Spor Adamları Derneği tarafında organize edilen "7. Ahde Vefa Gecesi", Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Gecede, çeşitli branşlarda sporcu, antrenör ve hakem olarak hizmet veren 19 kişiye plaket takdim edildi.
Törende konuşan Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Kayseri'de spora hizmet eden duayenleri onurlandırmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.
Etkinliği düzenlemekteki tek amaçlarının, geçmişten günümüze kentte spora emek veren kişileri bir araya getirmek olduğunu belirten Severcan, şunları kaydetti:
"Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelen herkese ahde vefa adına teşekkür ediyorum. Aramızda dünya, olimpiyat şampiyonu çıkarmış hocalarımız var. Aramızda ak saçlı, futbolun, voleybolun, basketbolun tarihini yazmış abilerimiz var. Kayserispor'a, Erciyesspor'a şampiyonluk yaşatan başkanlarımız var. Bizim bu geceyi yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bizim tek beklentimiz, büyüklerle küçüklerin, arkadaşların buluşması, dertleşmesi ve onların mutluğunu görmektir. Onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor. O yüzden, yaşım 74 ama 24 yaşındaki gençler kadar koşturuyorum. Mümkün oldukça da koşturacağım. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Konuşmaların ardından, spora katkı sağlayan hayatını kaybetmiş kişiler de fotoğrafları ve öz geçmişlerinden oluşan slayt gösterisiyle anıldı.
Katılımcıların duygularını dile getirdiği, anılarını anlattığı gece, Kayseri'de spora katkı sağlayan 19 spor adamına plaket ve onu belgesi verilmesinin ardından sona erdi.
-
Konya'da “2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim” programı düzenlendi
-
Futbol: Süper Lig
-
Eğitim Bir-Sen, “Eğitime Bakış” dergisinin 15. yılını kutladı
-
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
-
Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı
-
Futbol: Süper Lig
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.