Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan kadın hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, yaralama ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 suçtan yakalama kararı ve 12 bin lira adli para cezası bulunan Gülcan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan Gülcan K. polis tarafından gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, iki pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.
Gülcan K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
-
Sivas'ta aşure etkinlikleri
-
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
-
“Kayseri Şehir Hastanesi'nde ayda 16 bin ameliyat yapılıyor”
-
Eskişehir'de ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
-
Çin'in han koyunları “Anadolu aslanı”na emanet
-
Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.