Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de 85 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Mustafa Köse'den (85) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Köse'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.
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