Kayseri'de çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Talas ilçesinde evde çakmakla oynayan iki kardeşin çıkardığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesinde bir apartmanın 12. katında, annelerinin uyuduğu sırada çakmakla oynayan çocuklar E.B.A. ve U.A, yatak odasındaki perdeyi tutuşturdu.
Evi kaplayan dumandan etkilenip uyanan annenin haber etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bina sakinlerinden Serkan Oruçkan, AA muhabirine, kahvaltı yaparken ses duyup kapıyı açtığında dumanı gördüğünü ve binadan çıktığını söyledi.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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