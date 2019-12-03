Kayseri'de çaldığı forklifti hurdacıya satan şüpheli tutuklandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de sanayi sitesindeki bir iş yerinden çaldığı forklifti hurdacıya sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden forklift çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin Ahmet G. olduğunu tespit etti.
Ahmet G. ile çaldığı forklifti sattığı hurdacı Yusuf Y, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet G. tutuklandı, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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