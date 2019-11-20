Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
KAYSERİ (AA) – Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, tarihi Camii Kebir'in kapı üstlerine yapılan tentelere ilişkin, "Çok da çirkin görünen, esere yakışmayan uygulamalar bunlar. Bunlar üçüncü şahıslar tarafından yapılmış eklentiler. Hoş değil, beğenmiyoruz, tasvip etmiyoruz." dedi.
Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 asır önce yaptırılan Camii Kebir'in, kentin simge eserlerinden biri olduğunu söyledi.
Tarihi cami üzerinde yapılan aykırı uygulamaların, bilgileri dışında gerçekleştirildiği anlatan Seçilir, şöyle konuştu:
"Kişiler tarafından yapılan uygulamalar bunlar. Çok da çirkin görünen, esere yakışmayan uygulamalar bunlar. Bunlar üçüncü şahıslar tarafından yapılmış eklentiler. Hoş değil, beğenmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Bunların eserden uzaklaştırılması gerekiyor. Camilerimizde nem sorunu var, malzemenin zamana bağlı özelliklerini yitirmesi problemleri var. Zaten Camii Kebir'in restorasyonu için proje çalışmaları idaremiz tarafından başlatılmış durumda. Restorasyon çalışmaları sırasında da esere zarar verilmeden söz konusu eklentiler kaldırılacaktır."
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Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
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