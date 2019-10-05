Kayseri'de çatı yangını: 9 yaralı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Develi ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında 2 kişi yaralandı, 7 kişi de dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Harman Mahallesi Elçibey Caddesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısı, tadilat esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım sonucu yanmaya başladı.
Alevlerin çatı katındaki tüplere sıçraması sonucu patlama oldu. Bursa'dan taziye için ilçeye gelen Mehmet Tekcan (65), yakınlarını kurtarmak için asansörle çıktığı 7. katta yangın nedeniyle yaralandı ve dumandan zehirlendi. Çatıdaki bir işçi de olayda yaralandı, taziyeevinde ve apartmanda bulunan 7 kişi ise dumandan etkilendi.
Yaralanan ve dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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