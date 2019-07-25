Kayseri'de çocuk ilik nakli hastanesi için gece düzenlenecek

KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yapımı devam eden çocuk ilik nakli hastanesi için 5 Ağustos'ta hayırseverler ile gece düzenleyeceklerini açıkladı.

Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin bayramını kutlayan Vali Günaydın, yapımı devam eden çocuk ilik nakli hastanesi hakkında bilgi verdi. Yıllardır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çok önemli hizmetler verdiğini belirten Günaydın, şu anda bu hastanenin sadece ilik nakli konusunda sertifikası olan tek hastane olduğunu ifade etti.

Bunun hem ülke hem de kent açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız bir araya gelmiş, özellikle çocuk iliği nakli konusunda yeni bir hastanenin temeli atılmış ve belli bir noktaya gelmiş. Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin bu konuda ciddi girişimleri olmuş ve hastanenin tamamlanması için de yine çalışmaları devam ediyor. Bizlerin de çalışması devam ediyor. Biz de 5 Ağustos gecesi artık bu işi kökünden çözelim diye bir gece yapıyoruz. Bu konuda sponsorlarımızı da bulduk. İnşallah yeni bulacağımız sponsorlarla da bu hastaneyi en geç yıl sonuna kadar açalım istiyoruz. Bu bizim hedefimizdir. Bunu gerçekleştirmek bizim elimizdedir. O gece hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın katkılarıyla eğer bu birlikteliği sağlarsak sadece Kayserimiz için değil, ülkemiz için son derece önemli bir başarıya imza atacağız. Çünkü yapılan bu hastanenin Avrupa'da bir benzeri yok. Aynı zamanda 40 yataklı olacak bu hastanenin muadili sadece Amerika'da var diyorlar. Enerjimizi bu işlerde harcarsak kazanan hem ilimiz hem de ülkemiz olacak."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Vali Günaydın'a, Kayseri'de çıkan ilk gazeteyi hediye etti.

Pasta kesilen ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da katıldı.