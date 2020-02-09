Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince, Bozantı Caddesi'nde durdurulmak istenen zanlılar, içinde bulundukları araçla 3 ekip otosuna çarparak kaçtı.
Şüphelilerin kaldığı yeri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların kaçarken kullandığı aracı, üstü branda ile kapatılmış halde bulan ekipler, yaptıkları aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 5 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo, 2 hassas terazi ve suçtan elde edilen 10 bin 150 lira ele geçirdi.
-
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
-
Sivas'ta karla mücadele ekipleri ayağına kaynar su dökülen çocuk için seferber oldu
-
Maçın ardından
-
Kayseri'de mutfakta bıçağın üzerine düşen genç kız yaralandı
-
CHP Niğde 12. Olağan İl Kongresi yapıldı
-
KGK Medya Buluşması sonuç bildirgesi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.