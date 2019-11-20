Kayseri'de “e-dönüşüm zirvesi”

KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle maliye alanında kullanılan e-belge uygulamasının anlatıldığı "e-dönüşüm zirvesi" gerçekleştirildi.

KTO konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan Ömer Kara e-belge uygulamasındaki mevzuat ve değişliklerle ilgili bilgi verdi.

E-dönüşüm konusunda en hızlı ilerleyen kamu kurumunun Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Kara, "2000'li yılların başından itibaren kamu kurumlarının e-dönüşüm süreçleri başladı. Maliye Bakanlığının ilk elektronik dönüşüm uygulaması 2005 yılında e-beyanname ile oldu. Tam 14 yıldır e-beyannameyi kullanıyoruz." dedi.

Günümüzde ise 13 farklı uygulamayı maliyenin elektronik ortamda yaptığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"E-fatura kullanan bugün itibariyle yaklaşık 119 bin vergi mükellefi var. Ocak 2020 itibariyle 144 bin mükellef daha bu uygulamaya dahil olacak. 1 Temmuz 2020'ye geldiğimizde bu sayı 450 bine ulaşacak. Yani yaklaşık 600 bin elektronik belge kullanıcısı olacak. Türkiye'de 2 milyon 674 vergi mükellefi var. 42 bin 682'si Kayseri'de. Hükümetin hedefi 2023'te kağıdı tamamen ortadan kaldırmak. 2023'e geldiğimizde artık elektronik defter, elektronik fatura sıradan hale gelecek. Kağıt artık hayatımızdan vergi ve maliye anlamında kalkacak. "

KTO'dan uzman Yakut Özer de katılımcılara elektronik belge kullanımdaki teknik konular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, Kayseri'de faaliyet gösteren mali müşavir ve muhasebeciler ile KTO çalışanları ve vergi mükellefleri katıldı.