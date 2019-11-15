Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan 85 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti ve birliğe ilk teslim olan er Günbir Kasap yaş kütüğüne plaket çaktı.
İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, yaptığı konuşmada, askerlikte yemin etmenin çok büyük bir yeri olduğunu söyledi.
Yemin eden askerlerin canıyla ve kanıyla ülkesine söz verdiğini vurgulayan Çelik, "Burada askerliğin temel kanunlarını öğrendiniz. Komutanlarınız sizlere ordunun ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu öğrettiler. Ettiğiniz yemin Türk milleti adına kutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek evlatlarının bu mutlu gününde yanlarında olan ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.
Törenin ardından askerler aileleriyle buluşarak hasret giderdi.
-
Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti
-
Şampiyon pilotlar, Ford Sürüş Akademisi’nde genç sürücüleri eğitti
-
Kerevitaş ve Şok Marketler BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
-
Selçuk Üniversitesi yemekhanesinde glütensiz yemek servisine başlandı
-
Kırşehir'de milyon yıllık fosiller arkeoloji müzesinde sergilenecek
-
“Küresel öğretmen” ödüllü müdür projeleriyle çocuklara ışık oluyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.