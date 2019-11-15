Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler yemin etti

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan 85 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti ve birliğe ilk teslim olan er Günbir Kasap yaş kütüğüne plaket çaktı.

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, yaptığı konuşmada, askerlikte yemin etmenin çok büyük bir yeri olduğunu söyledi.

Yemin eden askerlerin canıyla ve kanıyla ülkesine söz verdiğini vurgulayan Çelik, "Burada askerliğin temel kanunlarını öğrendiniz. Komutanlarınız sizlere ordunun ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu öğrettiler. Ettiğiniz yemin Türk milleti adına kutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek evlatlarının bu mutlu gününde yanlarında olan ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Törenin ardından askerler aileleriyle buluşarak hasret giderdi.