Kayseri'de “Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası” düzenlenecek

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen Erciyes 2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 8-9 Şubat tarihlerinde Erciyes Hacılar Kapı Tesisleri'nde yapılacak şampiyonada, 44 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, yarışmaya Kayseri'den ve farklı illerden sporcuların katılacağını belirtti.

Müsabakanın 3 kategoride yapılacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Yarışma iniş ve çıkıştan ibaret 10 kilometre uzunluğundaki bir parkurda düzenlenecek. Yarışma suni fok derilerinin kayakların altına yerleştirilmesi ile yapılan 1200 metrelik yükselti farkı mesafesini içeren bir dağ tırmanışı ile dağın zirvesinden itibaren kayakla yapılacak inişten oluşuyor. Müsabaka 9 Şubat saat 10.30'da başlayacak ve yarışlar Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonundan bir hakem ile teknik denetçi tarafından izlenecek. Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a, Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonuna, Türkiye Dağcılık Federasyonuna, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Erciyes AŞ'ye ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne teşekkür ediyor, yarışmaya katılacak sporculara başarılar diliyorum."