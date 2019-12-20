Kayseri'de firari hükümlü akraba iki kadın yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 62 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Pınar Ç'nin Kayseri'de saklandığı evi tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, Pınar Ç'yi gözaltına aldı. Ekipler, hakkında 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Aysel P'yi de akrabası Pınar Ç'yi görebilmek için geldiği adliye çevresinde bir otomobilin içerisinde yakaladı.
Pınar Ç. ve Aysel P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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