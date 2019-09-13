Kayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhşa teşvik ve aracılık edenlerle yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda T.A. (37), D.G. (32), İ.A. (27), R.A. (26), A.T. (31), H.S.D. (43), R.H. (35), S.B. (33) ve A.B.B, gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların, sosyal medyada kullandıkları hesaplardan iletişime geçtikleri ve para karşılığında fuhuş yaptıkları belirlendi.
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