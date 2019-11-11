Kayseri'de hac kayıtları başlıyor
KAYSERİ (AA) – Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 11 Kasım-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İl Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven, yaptığı açıklamada, hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt yaptıracakların 11 Kasım-13 Aralık tarihlerinde 25 lira ön kayıt ücreti ödedikten sonra sadece e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.
Önceki yıllarda kaydı olan ve kurada çıkmayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacağını anlatan Güven, iletişim bilgi değişikliklerinin e-devlet üzerinden ön kayıt döneminde yapılabileceğini ve grup değişiklik talebinde bulunacakların müftülüklere başvuru yapmaları gerektiğini kaydetti.
Hac kuralarının 9 Ocak 2020'de çekileceğini hatırlatan Güven, kesin kayıt hakkı elde edenlerin 13-24 Ocak 2020 tarihlerinde kayıtlarını yaptıracaklarını aktardı.
Güven, hac ücretlerinin Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edileceğini sözlerine ekledi.
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