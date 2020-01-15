Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi bina, restorasyonun ardından hizmete başladı.
19. yüzyılda yapıldığı belirtilen ve protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ardından Kiçikapı Meydanı'ndaki tarihi kilise, Büyükşehir Belediyesince Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.
Bugün itibarıyla kitapseverlere ve ders çalışmak isteyenlere kapılarını açan kütüphane, ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Erkan Küp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı dört kütüphane bulunduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gayretleriyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi hakkında bilgi veren Küp, şunları kaydetti:
"Burada 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bine yakın kitapla hizmet sunacağız. Kütüphanemiz üç bölümden oluşuyor. Bilgisayar bölümümüzde öğrenciler istedikleri araştırmaları yapabilirler, çıktılarını ücretsiz alabilirler. Asma kat ve alt bölümde de çalışma alanları mevcut. Ayrıca sesli çalışma bölümümüz bulunuyor. Bu bölümde çay, kahve ve yiyecek bulunuyor. Nezih bir ortamda kahvelerini içerken kitaplarını da okuyabilecekler."
Küp, kütüphaneye gelenlerin katalog taraması yaparak istedikleri kitabı bulabildiklerini, ödünç aldıkları kitapların süreleri dolunca online olarak süreyi uzatabildiklerini, üye olduktan sonra e-kitaplara kütüphane dışından da ulaşabildiklerini aktardı.
– "Burası ilim yuvasına dönüştürülmüştür"
Tarih boyunca kilisenin çeşitli restorasyonlar geçirdiğini anımsatan Küp, "Bir kilisenin kütüphaneye dönüştürülmesi Türkiye'de ilk. Bu da tarihe sahip çıktığımızı göstermektedir. Burası bir ilim yuvasına dönüşmüştür ve yıpranmadan korunmuştur." dedi.
Üniversite sınavına hazırlanan Sena Nur Kuvvet ise ders çalışmak için kütüphaneleri tercih ettiğini dile getirdi.
Şehir Kütüphanesi'nin atmosferini çok beğendiğini anlatan Kuvvet, "Otantik bir yapısı var. Kilisenin yapısının çok bozulmaması hoşuma gitti. Değişik bir ortam, soğuk bir ortam yok. Daha önce Merkez Kütüphanesi'ne gidiyordum ancak çok kalabalık oluyordu. Buranın sömestre yetiştirilmesi çok iyi oldu." diye konuştu.
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