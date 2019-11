Kayseri'de lokanta, kafeterya ve restoranlar denetlendi

KAYSERİ (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında Kayseri'de lokanta, kafeterya ve restoranlarda denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren restoran, lokanta ve kafeteryaların mevzuata uygun olup olmadığı denetledi.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bugünkü çalışmada yaklaşık 250 işletmenin denetleneceğini söyledi.

Şahin, seferberlik kapsamında geçen hafta başlatılan uygulamada 5 günde 600 işletmeyi denetlediklerini vurguladı.

"Alo 174 Gıda Hattı 7 gün 24 saat açık." diyen Şahin, her türlü şikayetin bu numara üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Denetimlerde hassas davrandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Seferberliğin ilk gününde et ve et ürünleri, devamında da süt ve süt ürünlerini, okul kantinleri, şekerleme üreten işletmeler ve bugün itibariyle de lokanta, kafeterya gibi işletmelerin denetimi yapılacak. Denetimler 16 ilçemizin tamamında gerçekleşti. Şu ana kadar Kayseri'de ciddi bir sıkıntı yok ama bu bundan sonraki denetimlerimizin azalacağı veya hafifleyeceği anlamına gelmez. Aralıksız olarak dün ve bugün olduğu gibi yarın da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına her türlü denetimi yapacağız. Tüm ekiplerle beraber ilimizin tüm sahalarına yayılıp denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Umarım herhangi bir sıkıntı olmaz."

Denetçilere karşı şiddet olayına dikkat çeken Şahin, "Bu tür olaylar hepimizi çok üzüyor. Buradaki arkadaşlarımızın asıl amacı, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesidir. Biz doğru, düzgün ve vatandaşın lehine üretim yapan arkadaşlarımızın yanındayız. Tersi olanların da her zaman karşısındayız." dedi.