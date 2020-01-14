Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi binasında oluşturulan kütüphane yarın açılıyor
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Meryem Ana Kilisesi binasının dönüştürülmesiyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi, yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiçikapı'da yer alan ve restorasyonu tamamlanan kilise, kütüphane olarak hizmet verecek.
Yarın hizmete açılacak tarihi kilisedeki kütüphanede 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kaynaklara kolay ulaşım imkanı sunuluyor.
Kütüphaneye dönüştürülürken engellilere uygun tasarlanan kilisede, sesli kitapların yanı sıra görsel ve işitsel materyaller de yer alıyor.
Şehir Kütüphanesi'nde elektronik kitapları okumak ve araştırma yapmak isteyenler için bilgisayar odası da bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kültür şehri Kayseri'ye yakışır bir yatırımı hizmete açacaklarını belirtti.
Şehir Kütüphanesi'nin Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, kütüphane yatırımlarının devam ettiğini, Beyazşehir'deki Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katının da büyük bir kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
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