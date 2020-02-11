Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de bulunan, masa ve sandalye imalatı yapılan bir fabrikada, mesai bitimi sonrası duyulan patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.
Yangının, ilk belirlemelere göre fabrikada bulunan mutfak tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
BENZER HABERLER
-
Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
-
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
-
Nallıhan-Mudurnu kara yolu heyelan riskine karşı kapalı
-
Kayserispor'da hedef 3 puan
-
Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
-
Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam'ın ziyaretleri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.