Kayseri'de özel çocuklar yararına “Umut” konseri

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına konser verildi.

KİGDER korosu tarafından geliri ZİÇEV Kayseri Şubesine bağışlanmak üzere Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen "Umut" konserinde, engelli çocuklardan oluşan 55 kişilik koro ilgi gördü.

KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Karaoğlu, konser biletleri iki günde tükendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

KİGDER olarak misyonlarının kadınları güçlendirmek olduğunu vurgulayan Karaoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü, kadınların önündeki en büyük engel ebeveynlerine ve çocuklarına bakmakla ilgili sıkıntıları. Dolayısıyla bizler de ZİÇEV gibi okulları güçlendirirsek bu okullar daha güçlü olur, daha fazla çocuğumuz bu okullardan yararlanırsa anneler hem kendilerine zaman ayıracaklar hem de çocuklar eğitildiği için, onların hayatını kolaylaştırmış olacağız. Bu çocukların toplumla kaynaşması çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Herkes bu konuda çok duyarlı. Amacımız farkındalığı arttırmak. Bugün kadınların, erkeklerin, otistik çocukların, zihinsel engelli çocukların ve down sendromlu çocukların yer aldığı 55 kişilik bir koromuz var. Onları hayatın bir kenarına itmek değil de hayatın içine çekebiliriz."

Konsere Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve çok sayıda davetli katıldı.