Kayseri'de peynir imalathanesine baskın
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de kaçak imalathanede sağlıksız ortamda üretilmiş ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak da kullanılan kaçak imalathaneye operasyon düzenledi.
İmalathanede sağlıksız koşullarda üretilmiş ve son kullanma tarihi geçmiş, 20 kilogramlık tenekeler halinde 3 ton tulum, lor ve teleme peyniri ele geçirildi.
Depodaki peynir, kazan ve makinelere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.
Operasyona çok sayıda polis ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.
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