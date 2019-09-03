Kayseri'de sağlıklı yaşam yürüyüşü
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.
Kocasinan ilçesine İnönü 2 Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yürüyüşün Halk Sağlığı Haftası kutlamaları kapsamında yapıldığını söyledi.
Sağlıklı bir hayat için yürüyüşün önemine değinen Benli, en iyi egzersizin yürüyüş ve diyet olduğunu ifade etti.
Benli, yürüyüşün birçok faydası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yürüyüş, vücudumuzda kas iskelet sistemlerinin canlı kalmasını, özellikle mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlamakta. Bunlar faydalarından bir kaçı. Yürüyüşle kalp hastalıkları ve obeziteden de kurtulunabilir. Yürüyüşün diyet kısmına geçtiğimiz zaman Kayserimizin güzel bir damak tadı var pastırma, sucuk, mantı, yağlama ve cıvıklı gibi. Bu durumda baktığımız zaman hamurun etle buluşması gibi burada karbonhidrat ve protein yükü ile karşılaşıyor vücudumuz. Burada bir kaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Aracımızı biraz uzağa park edip, asansör yerine merdiven kullanıp yürümeliyiz."
Konuşmaların ardından sağlık çalışanları ve vatandaşlar yürüyüş yaptı.
Programa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serpil Poyrazoğlu da katıldı.
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