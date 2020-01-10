Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.H. ve S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kardeş gözaltına alınmıştı.
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