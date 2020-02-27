Kayseri'de “Yol O'nun” konferansı
KAYSERİ (AA) – Cihannüma Derneği Genel Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Şen, Kayseri'de, "Yol O'nun" adlı konferans verdi.
Şen, TÜGVA Talas 15 Temmuz Şehit Halil Kantarcı Yurdu'nda düzenlenen konferans öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
Programın ana temasının eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 9. yılında anmak olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin her tarafında Cihannüma olarak 'Yol O'nun' konferansları kapsamında yaptığımız bir program. Bu, diğer pek çok kardeş kuruluş, vakıf ve derneklerle yapmış olduğumuz bir program. Bugün de burada TÜGVA ile yapıyoruz. TÜGVA ve Cihannüma'dan katılımcıların olduğu bir program olacak. Programımızın ana teması vefa. Vefa deyince de, bugün Necmettin Erbakan hocamızın vefat yıl dönümü olduğu için hocamızı konuşacağız. Hocamızın siyasi duruşunu, siyasi görüşünü, bize bıraktığı emaneti ve o emaneti nasıl taşıyacağımızı konuşacağız. Nasıl siyaset üstü bir insan olduğunu, sadece bizim değil herkesin hocası olduğunu ve dolayısıyla biz öyle bir yüce insanın talebesi olduğumuzun idrakı içerisinde olduğumuzu konuşacağız."
Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç da Necmettin Erbakan'ı anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Bilmeyen gençlere 28 Şubat sürecinde yaşananların anlatılması gerektiğini vurgulayan Konaç, şöyle devam etti.
"Necmettin Erbakan hocamızın vefat yıl dönümündeyiz. Onu hayırla anmak, onun yolunda yürüdüğümüzü ifade etmek ve bir daha bu ülkede 28 Şubat'lar olmasın diye güzel çalışmalar yapmak anlamında buradayız. 28 Şubat'ı bilmeyen gençlere bunu anlatmak ve aktarmak, o günün çilesini çekmiş insalara da bu ülkede, ihtiyaç olduğunu iletmek ve gençliğe bu miras aktarımını sağlamak amacıyla bu programı yapıyoruz."
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