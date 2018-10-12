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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

– Dört aracın karıştığı kazada bir tır ve bir otomobil köprüden Kızılırmak’a düştü
Genel - 12 Ekim 2018 10:15 A A

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet Tilki'nin kullandığı 51 ER 078 plakalı kamyonet, Kayseri-Ankara karayolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak Kızılırmak üzerindeki köprünün korkuluklarına çarptı.

Azerbeycan uyruklu Rahim Abbasov'un yönetimindeki 99 HZ 285 plakalı tır, kaza nedeniyle yavaşlayan Mahmut Battal'ın kontrolündeki 38 DK 790 plakalı hafif ticari araca ve Suriye uyruklu Hassan Agha Zaid'in kullandığı 38 ABB 077 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zaid'in kullandığı otomobil ile Abbasov yönetimindeki tır köprüden Kızılırmak'a düştü.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırdı. Bir süre iki yönlü olarak trafiğe kapanan Kayseri-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Genel - 10:15 A A
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