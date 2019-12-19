Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılardan örgütün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 2 kişi daha tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle DEAŞ'ın bitmediğini anlatmak ve örgütü yeninden canlandırmak amacıyla Kayseri'de toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve Bağdadi'nin akrabaları olan Irak uyruklu M.M. ile M.D.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların, Irak'ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanmış, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.
-
Çankaya'da “Çocuk Elçiler Projesi” tanıtıldı
-
Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
-
Konya'da “Okulumda Kan'panya Var” işbirliği protokolü imzalandı
-
KAEÜ'de “PISA 2018” değerlendirmesi yapıldı
-
KAEÜ'de “Hayata Düşülen Notlar” söyleşisi düzenlendi
-
Niğde'de CHP il yönetimini “tabutlu” protesto
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.