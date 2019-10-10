Kayseri'deki kadın cinayeti
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün tartıştığı eşini tabancayla öldüren zanlı saklandığı evde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, tartıştığı eşi Gizem Vural D'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Mehmet D'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Mehmet D, gazetecilerin soruları üzerine "pişman olduğunu" söyledi.
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