Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor

KAYSERİ (AA) – Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kentte günlük 50 ton pastırma üretildiğini bildirdi.

Bağlamış, KTB tarafından bir restoranda düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktığını, özel sektörün karşı karşıya kaldığı pek çok sıkıntıya rağmen üretimini, ihracatını arttırmaya devam ettiğini belirtti.

KTB'yi özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdüklerini vurgulayan Bağlamış, akreditasyon sistemini başarıyla hayata geçirerek, uluslararası standartlarda hizmetler sunduklarını aktardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı sonrası verilen yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikramında bulunduğunu anımsatan Bağlamış, "Ben Cumhurbaşkanımıza Kayseri'de günde 50 ton pastırma üretildiğini, Kastamonu'da ise 500 kilogram üretildiğini belirttim." dedi.

Bağlamış, ayrıca Kayseri'nin sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bölgenin merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Arazi toplulaştırılmasına da değinen Bağlamış, "Ülkemiz ve üreticimiz adına çok önemli konulardandır. Ortalama işletme büyüklüğümüz 60 dekardır. Ülkemizden çok daha küçük yüz ölçüme sahip İngiltere'de işletme büyüklüğü 538, Fransa'da 521, Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekarı bulmaktadır." diye konuştu.

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2019'u büyümeyle kapattıklarını belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Her yeni takvim yılı, bir yeni başlangıç umuduyla birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacaktır."

Toplantı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket verilmesinin ardından sona erdi.