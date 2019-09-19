Kayserili hayırseverlerden Suriyelilere yardım tırı

KAYSERİ (AA) – Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası" kapsamında, Kayseri Müftülüğünce toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Müftüsü Şahin Güven, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Şimdi yaraları sarma zamanı" ve "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyaları ile Kayseri'den 2016 mart ayından bugüne kadar hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 518 tır yardım malzemesini Suriyeli kardeşlerinin yaraların sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Güven, bugün de "Yükümüz kardeşlik" şiarıyla gönderdikleri tırda kırtasiye, kıyafet, ayakkabı ve gıdadan oluşan yardım malzemelerinin bulunduğunu belirtti.

Dua edilmesinin ardından yardım tırı, Suriye'ye yola çıktı. Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı.