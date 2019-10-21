Kayserispor gelecekten umutlu

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, "Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Şehir takıma sahip çıkmaz, kimse ilgilenmezse bu iş olmaz." dedi.

Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kayserispor'daki maddi problemlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Elcuman, "Futbolculara bir miktar ödeme yaptık. Bugün de prim ödemesi yapılıyor. Sorunları çözmek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Takımın iyi bir hava yakaladığını ve bunun devamının geleceğine inandığını vurgulayan Elcuman, şöyle devam etti:

"Oyuncular maddi olarak bir şey kazanmak için maç kazanmak gerektiğinin, maç kazandıkça da şehrin desteğinin artacağının ve kendilerini ispat edeceklerinin farkında. Zaten Kasımpaşa maçına da o havayla çıkmışlardı. Maç sonunda ben soyunma odasına indim, farklı yenilmiş gibi moralleri bozuktu. Kafaları öndeydi. Ben de 'Bu mücadeleyi sürdürdüğünüz müddetçe bu iş olacak.' dedim, moral verdim. Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Şehir takıma sahip çıkmaz, kimse ilgilenmezse bu iş olmaz. Takıma sahip çıktığımızı hissettirmemiz lazım. Şehrin takıma sahip çıktığını gördükçe 20'li yaşlardaki oyuncular da kendilerini başarıya mecbur hissedecek."

– "Yaklaşık 1,8 milyon lira kasaya girdi"

Elcuman, Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen yardım gecesinde vadedilen gelirlerle ilgili de, "Yardım gecesinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde forma satışı gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık 1,8 milyon lirası şu an kasaya girdi. Kalanını toplamak için çalışmalarımız devam ediyor. Toplamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Forma satışında rekor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'taydı. Kendisi ödemeyi yaptı. Zaten gelen paranın büyük çoğunluğu oradan geldi." ifadelerini kullandı.

Antrenmana çıkmayan bütün oyuncuların sakatlığının bulunduğunu, sadece Djedje ile ilgili sorun olduğunu vurgulayan Elcuman, bu sorunun da en kısa zamanda çözüleceğini sözlerine ekledi.