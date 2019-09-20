Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi
KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntılarını çözmek için başlatılan kampanya kapsamında yardım gecesi düzenlendi.
Kayserispor Vakfının başvurusu üzerine Vali Şehmus Günaydın imzasıyla başlatılan yardım kampanyası için düzenlenen gece Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Vali Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ilçe belediye başkanları, taraftarların da katılımı ile gerçekleştirilen gecede, ulusal yayın yapan iki televizyon kanalı ve yerel televizyonların canlı yayınlarıyla taraftarlara ulaşıldı.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen gecede SMS, banka hesap numaraları ve forma satışı yöntemiyle Kayserispor'a yardım toplandı.
Telefon bağlantılarıyla Kayserili iş adamlarının forma satın aldığı geceye telefonla katılan Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 5 bin 38 forma satın alarak sarı-kırmızılı kulübe katkıda bulundu.
Kampanyada elde edilen gelirin önümüzdeki günlerde kulübün resmi internet sitesinden açıklanacağı bildirildi.
Ayrıca geceye Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve futbolcuların yanı sıra önceki dönemlerde sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan teknik direktörler de katıldı.
-
Kayserispor için yardım gecesi düzenlendi
-
Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri seslendirildi
-
Öğrenciler egzersiz yaparak derse başlıyor
-
“Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar”
-
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
-
Bakan Akar'dan “güvenli bölge” uyarısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.