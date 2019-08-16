Kayserispor transferlerini tanıttı

KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, daha önce sözleşme imzaladığı 16 futbolcuyu basına ve kamuoyuna tanıttı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcular ve taraftarlar yer aldı.

Törende, sarı-kırmızılı kulübün daha önce anlaşmaya vardığı Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Yasir Subaşı, Pedro Henrique, Mert Kula, Ben Rienstra, Benoit Poulain, Eray İşcan, Ziya Alkurt, Miguel Lopes, İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Ramazan Emirhan Civelek, Alpay Çelebi, Aymen Abdennour ve Brice Dja Djedje ile sözleşmeleri uzatılan oyuncular tanıtıldı.

– "Nasıl başlarsak öyle gider"

Bedir, imza töreninde yaptığı konuşmada, herkese Kayserispor'un gücünü göstereceklerini söyledi.

Lige iyi başlamanın önemli olduğunu belirten Bedir, şunları kaydetti:

"İnşallah zaman içerisinde dosta düşmana, içeriye dışarıya, Kayserispor'un gücünün ne olduğu göstereceğiz. İnşallah Kayserispor 2019-2020 sezonuna mührünü basacak. Her türlü sıkıntının konuşulduğu, tartışıldığı belki de abartıldığı bir ortamda, hemen hemen Türkiye'deki tüm takımların tabiri caizse ağzının suyu akacak 17-18 transfer yaptık. Geçen sene bu takıma hizmet eden değerli arkadaşlarımızın birçoğunu takımda tuttuk. Şu anda Hikmet hocanın deyimiyle 'Tabanca gibi bir takım', keskin nişancısı Hikmet hocayla birlikte yarından itibaren huzurlarınızda. Nasıl başlarsak öyle gider. Yarın stadımızı öyle bir doldurup şenlendirelim ki buradan vurduğumuz ses İstanbul'dan, Antalya'dan, Rize'den duyulsun."

Bedir, 3830 kampanyasına da değinerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 aydır dillendirdiğimiz 3830 kampanyası yarın itibarıyla zannediyorum saat 21.00 civarında resmen başlayacak. İnşallah hem SMS'lerle hem diğer kampanya türleriyle Kayserispor'a nasıl destek verilirmiş emsallerimize gösteririz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız değişik programlar hazırladı ve hazırlıyor. Ben sadece bugün bunun sinyalini vermiş oldum."

– Karaman: "Kayserispor'da transfer bitmez"



Teknik direktör Hikmet Karaman, yeni sezonun iyi şekilde başlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Sahaya en iyi oyunu yansıtmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Karaman, şunları ifade etti:

"İnşallah yarın 3 puan alarak lige başlarız. Takım halinde sizlere en iyi futbolu sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yarın çok önemli bir gün. Bütün Kayseri'ye ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Ligde transferi henüz bitirmiş değiliz. Kayserispor'da transfer bitmez. Ancak yarın önemli bir gün. Buradaki oyuncularımızı 90 dakika boyunca sabırla motive etmek zorundayız. Biz de teknik heyet ve futbolcular olarak farklı bir tempo ve oyun anlayışıyla 90 dakika sonunda tribünleri selamlayan bir takım görüntüsü vermek istiyoruz."

Takım adına konuşan Umut Bulut ise takıma yeni sezonda çok kaliteli ve iyi isimlerin katıldığını belirterek, "Yöneticilerimiz ve hocamız gereken çalışmaları yapıyor. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de Kayserispor taraftarına ihtiyacımız var. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni transfer olan oyuncular adına konuşan Abdennour, Kayserispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, ligde ellerinden gelenin en iyisini yaparak yıl sonu en iyi yerde olmayı hedeflediklerini kaydetti.