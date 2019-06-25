Kayserispor'a “destek” toplantısı

KAYSERİ (AA) – Kayserispor için Kayseri Valisi Şehmus Günaydın öncülüğünde milletvekili, belediye başkanları, oda başkanları ve sanayiciler bir araya geldi.

Polisevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Şehmus Günaydın, Spor Toto Süper Lig'de zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Kayserispor'un köklü kulüplerin bile zorluk yaşadığı bir ligde başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon Kayserispor'u destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta perşembe günü başkanımızın yazmış olduğu bir mektup üzerine bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sayın başkanımız özellikle yaklaşan kongre nedeniyle ivedi bir şekilde bir araya gelmemiz gerektiğini belirtti. Zaman geçtiği takdirde bir takımda sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti. Biz de bütün arkadaşlarımızla görüşerek bir araya gelelim istedik. Bugün kulüp başkanımız Erol Bedir'in, Kayserispor ile ilgili öneri ve düşüncelerini alacağız. Bizler de konunun muhatabı olarak Kayserispor'umuz için elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyacağız. Bu toplantıdan hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Çünkü Kayserispor hepimizin değeri. Zor bir süreç bekliyor biliyorsunuz şampiyonluk yaşayan takımların düşme korkusu ve hatta düşmesi Spor Toto Süper Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu ortaya koydu. Bu zorlukların yaşanmaması adına gerek kulüp başkanımızın gerekse yapılacak kongre sonrası ortaya çıkacak yeni durumların da ele alınacağı bu toplantının Kayserispor'a hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Geçen hafta cumartesi düzenlenen Kayserispor'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti.