Kayserispor'da galibiyet hesapları
KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 9. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacakları maçta 3 puan almaları durumunda güneşli günlerin geleceğine inandığını söyledi.
Bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Tokgöz, yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un iyi bir havaya girdiğini ve Malatya deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandıklarını belirtti.
Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje ile uzun süre ilgilendiğini anlatan Tokgöz, "Samet hoca Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı. Ancak kendi problemlerinden dolayı bir türlü kazanamadık ve kadro dışı kaldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu değerlidir." diye konuştu.
Tokgöz, takımın bütünlüğüne ve başarıya inanan bir ekiple yola devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Malatya deplasmanında zor bir maç olacak. Takımımızın mental ve kondisyon olarak hazır olduğuna inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak, güneşli günler gelecek. Bülent Bölükbaşı'nın da kattığı değeri hiçbir zaman pas geçemeyiz. Takıma bir ağabey geldi. Futbolcularla konuşan, görüşen, kulüple iletişimi sağlayan biri. O köprüyü Bülent Bölükbaşı'yla ciddi anlamda sağladık."
-
Yabancı otları kaz ve koyunlara yedirerek kara geçiyorlar
-
Erbakan'dan kongreye davet
-
Kayserispor'da galibiyet hesapları
-
Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk
-
İŞKUR hibesiyle kendi işini kuran çift zor günleri geride bıraktı
-
Disleksiyi aşan genç, hayallerini çizgi filmlerde yaşatmak istiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.