Kayserispor'da gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi

KAYSERİ (AA) – Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 19. haftasında evinde oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasının çok zor geçeceğini ancak takımına güvendiğini söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü'nün iyi ve tecrübeli bir takım olduğunu belirten Prosinecki, "Bizim açımızdan belirleyeci bir maç olacak. Bunun için çalışıyoruz. Taraftarımız sahada savaşan, tamamen maçı kazanmak için kenetlenmiş bir Kayserispor görecekler. Bunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ankaragücü iyi ve tecrübeli bir takım ama ben oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

Taraftara sahada mücadele eden bir takım sözü veren Prosinecki, "Eğer biz bu durumdan çıkmak istiyorsak, savaşacaksak, onlar da bizim yanımızda olmalı. Bugüne kadar hep yanımızda oldular, bundan sonra daha fazla destek bekliyoruz." ifadelerini kullanı.

Robert Prosinecki, takımın oyun anlamında her geçen gün iyiye gittiğinin altını çizen Prosinecki, "Takıma yeni gelen oyuncular uyum sağlamaya başladı. Skora yansıtamasak da oyun olarak iyiye gidiyoruz. Takımda çoğu şey değişiyor. Sahaya baktığınız zaman oyun anlayışının değiştiğini görebilirler. Galip gelmenin sözünü vermek biraz iddialı olabilir ama taraftarımıza bu hafta savaşan bir takımın olacağının sözünü verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bernard Mensah'ın affedilerek takıma geri alındığını aktaran Prosinecki, oyuncunun kendisinden özür dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bana geldi ve yaptığının yanlış olduğunu ve takımın kurallarına uymadığı için üzgün olduğunu söyledi, özür diledi. Fakat benim özüre ihtiyacım yok. Takım arkadaşlarından özür dilemesini istedim. Çünkü takımın bir kuralı var ve herkes bu kurallara uyarken Mensah uymadı. Mensah, takım arkadaşlarından da özür diledi, bir daha bunu tekrarlamayacağını söyledi. Benim Mensah'la kişisel bir sorunum yok. Mensah bize katkı sağlayacak bir oyuncu."

– Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, 25 Ocak Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü ile yoynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.