Kayserispor’da Hakem Mete Kalkavan tepkisi

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maça hakem olarak Mete Kalkavan’ın atanmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Erol Bedir, son 3 haftadır çok ciddi hakem hataları yaşadıklarını ancak hepsini ‘hata’ olarak değerlendirdiklerini söyledi. Son olarak Akhisar maçını hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceğinin açıklanmasının ardından “Kayserispor camiası, hocamızın maçımızı yönetmesi durumunda hak etmediğimiz halde ‘olumsuz’ bir şeylerin olacağından endişe etmektedir” şeklinde konuştu.

“Olumsuz bir şey olacağından endişe ediyoruz”

Süper Lig’de fikstür ilerledikçe oynanan karşılaşmaların daha değerli olduğunu ve her kulübün kendi hedefleri doğrultusunda puanla almaya çalıştığını söyleyen Bedir, “Maçlar bu atmosfer içinde ve kıran kırana geçerken müsabaka neticesine etki ettiği iddiasıyla kulüpler ve taraftarlar nezdinde hakemlerimiz de konuya dahil edilmekte ve bazen alınan kötü sonuçlardan, yönetim şekli ve kararlarıyla sorumlu tutulmaktadırlar. Sonuçta, her yönetici, teknik direktör ve oyuncu gibi hakemlerin de masum ve art niyet taşımadan yaptığı hata tabi ki olmuştur ve olacaktır. Özellikle oynadığımız son 3 maçta çok ciddi hakem hataları yaşamaya ve puanlar kaybetmemize rağmen konuyu sadece ‘hata’ olarak değerlendirip ön kesme, kasıt gibi iddialara katılmadığımızı beyan etmiştik. Ancak, 18 Aralık Pazar günü, Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağımız maça hakem olarak Mete Kalkavan’ın atanması camiamız tarafından tepkiyle karşılanmış, pazar günkü maçta göstereceği performans, endişe ve dikkatle beklenmektedir. Bu tavrımızın sebebi ise MHK tarafından detaylarıyla bilindiğini düşündüğümüz ve şehrimiz hafızasından henüz silinmeyen geçtiğimiz sezon sonuna doğru evimizde oynadığımız Kasımpaşa ve Osmanlıspor maçlarında Mete Kalkavan’ın gösterdiği yönetim şekli ve devamında aldığımız cezaların takımımızın ligde kalma mücadelesine vurduğu darbedir. Mete Kalkavan’ın ‘maçın önüne geçme’ özellikleri de kulübümüz tarafından benimsenmemekte ve Kayserispor camiası hocamızın, maçımızı yönetmesi durumunda hak etmediğimiz halde olumsuz bir şeylerin olacağından endişe etmektedir” diye konuştu.

“Bütün hakemler, bütün maçlara verilebilmeli”

Hiçbir kulübün hakem seçme lüksü olmadığını hatırlatan Başkan Bedir, “MHK hangi maçta kimi görevlendirirse maçın hakemi odur ve kulüpler bunu kabullenirler. Ancak bazı hakemlerin aylarca, hatta yıllarca bazı kulüplerin maçlarına verilmediğini görünce ‘Adalet adına, hakkaniyet adına’ ya kulüp ayırımı yapılmadan bütün hakemler, bütün maçlara verilebilmeli veya bizim de hassasiyetlerimiz dikkate alınmalı diyoruz. Netice olarak; Mete Kalkavan’a Pazar günü yöneteceği maç için hakem şansı diliyor hakemin öne çıktığı değil, futbolun ve oyun kurallarının sahaya yansıyacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Hak eden kazansın dileklerimizle” değerlendirmesinde bulundu.