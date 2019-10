Kayserispor'da kupa maçı mesaisi

KAYSERİ (AA) – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bayrampaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolcular, antrenmanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Samet Aybaba'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını hatırlatan Bölükbaşı, Kayserispor'un daha önce de zorlukların üstesinden gelmiş bir takım olduğuna dikkati çekti.

Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Bu zorluklar her kulübün başında var. Olan hayırlıdır diye düşünüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Asıl olan kulüptür. Hayat devam ediyor. Biz ve oyuncular burada. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumdan çıkaracağız. Futbolda bunlar olağan şeyler. Samet hocamız kıymetli biri. Bu ligde birçok kulüpte çalışmış. Yaptığı tercihe saygı duyuyoruz ama o artık geçmişte kaldı. Yeniye bakmak lazım. Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlar da işlerini yapmak zorundalar ve bunun da bilincindeler. Ona göre hareket edecekler. Yönetimimiz yeni teknik direktörümüz için çalışıyor, görüşmeler yapıyorlar. Biz de şu anda oyuncularla beraberiz. Biz buradayız."

Takımdaki sorunların çözümü için yönetimin gayret ettiğini anlatan Bölükbaşı, "Problemlerimiz var. Bizim kimseye 'bu takımda her şey güllük gülistanlık, her şey yolunda, hiç bir sıkıntımız yok' diye bir vaadimiz olmuyor, olmadı da. Bundan sonra da çözülecek. Yönetimimiz bu konuda hakikaten iyi niyetle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların "maaş alamıyorum" şeklinde bir söylemlerinin olmadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncuların konsantrasyonu için maddiyatın önemli olduğuna işaret etti.

– "Samet hocamıza saygı duyuyoruz"

Bülent Bölükbaşı, bir gazetecinin Samet Aybaba'nın "bu kadar sıkıntılı bir kulüple daha önce çalışmadım" sözlerini hatırlatması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiç kimsenin niyetini okumak istemiyorum. Samet hocamıza saygı duyuyoruz. Bir tercih yaptı. Bir söylemde bulundu. Aslında en doğrusunu ona sormak lazım. Yani o açıklamayı açmasını ondan beklemek lazım. Problemler her kulüpte olur, her kulüpte tartışmalar yaşanır. Bunlar bir şekilde aşılır. Hiçbiri çözülmeyecek problem değil, bunlar aile içerisinde çözülecek problemler. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Herkes idmana gelecek. Artem Kravets ve Alpay Çelebi'nin sakatlığı sürüyor. Onun dışında herkes antrenmana çıkacak. Kaybedilen maçlara baktığınız zaman bunlar uzatmaların sonunda kaybedilmiş maçlar. O maçlar kazanılsa bunların hiçbiri konuşulmayacaktı."

Fildişi Sahilli futbolcu Dja Djedje'nin de antrenmanlara çıkmaya başlayacağını bildiren Bölükbaşı, takımın kadro kalitesiyle bulunduğu yeri hak etmediğini, en kısa zamanda bulundukları yerden çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.