Kayserispor'da sezon hazırlıkları
KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sezon başlamadan takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak istediklerini söyledi.
Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarının belirsizliklerle ve sıkıntılarla başladığını belirtti.
Yönetim kurulu seçiminin 29 Haziran'da yapılmasının birçok konunun gecikmesine sebep olduğuna dikkati çeken Karaman, "Erol Bedir seçilse bile o süreç içerisinde bir belirsizlik vardı. Dolayısıyla apar topar hem oyuncu transferleri hem ekonominin dizayn edilmesi gerekti. Kayseri'de başladığımız ve Avusturya'da devam ettiğimiz bir dönem var. Sonra buraya geldik. Hazırlık sürecinin bizim için biraz sıkıntılı geçtiği aşikardır." dedi.
– "Zor bir süreçteyiz"
Tüm zorluklara rağmen iyi bir takım kurmak ve ligdeki ilk maçta başarılı bir sonuç almak için mücadele ettiklerini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:
"Takımdan gidenler oluyor veya almak istediğimiz oyuncular oluyor. Yeni gelen oyuncular oluyor ama onlar da aramıza geç katılıyor. Ayın 16'sında sezon açılıyor ve cumartesi günü maçımızı oynayacağız. Bu süreçte gidenlerin hem yerlerini dolduracağız hem de iç sahada 3 puan almak için her şeyi yapmak zorunda kalacağız. Ekonomik anlamda Türkiye'de takımların durumları ortada. İnanılmaz derece zorluk çektiğimiz de ortadadır. Bütün bunların üstesinden gelmek kolay değil. Başkan ile bugün en az 10 kere telefonda konuştuk. Durumumuzu bildiğimiz için hep konuşuyoruz. Her türlü şartta fedakarlık yaparak ayakta kalıp mücadele etme çabasındayız. Birlikte olabilmek için hepimizin aynı düşünce içerisinde olması gerekiyor. Zor bir süreçteyiz. Bazı takımlar kadrolarını koruyup üzerine transfer yaptı. Planlamalar doğrultusunda kulüplerin hareket etmesi gerekiyor."
– "Eksik bölgelerimizi tamamlayacağız"
Yoğun bir antrenman temposuyla sezona hazırlandıklarını ve lig başlamadan eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:
"Dünden beri burada çalışıyoruz. Deniz'in durumunu biliyorsunuz. 'Hayırlı olsun' demek düşüyor. Biz kendi içimizden bir şeyler çıkarmak zorundayız. Avusturya kampı faydalı oldu ama eksiğiz. 4 maç oynadık 3'ünü kaybettik. Gerçekten iyi takımlarla oynadık. Nerede olduğumuzu gördük. Bizim de şu an yoğun çalışma tempomuz devam ediyor. Lig başlamadan eksik bölgedeki oyuncularımızı tamamlayarak, takımın içerisine adapte etmek zorundayız. Bu adaptasyon 3 günde olmuyor. Bazıları idmansız veya farklı bir pozisyonda geliyor. Çok fedakarlık yapmak zorundayız."
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